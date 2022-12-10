Haberler Dünya Kupası 2022 Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası çeyrek finali nefes kesen bir mücadeleye sahip oldu. Fas, Portekiz'i El Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselmeyi başaran ilk Afrika ülkesi oldu. Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, ülkesinin Dünya Kupası'na veda etmesi sonrası gözyaşlarını tutamadı. İşte o görüntüler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 20:35 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 21:20
Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Al Thumama Stadı'nda Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Arjantin Futbol Federasyonundan Facundo Tello'nun düdük çaldığı karşılaşmada Fas, Portekiz'i 1-0'lık skorla geçti.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Fas'a galibiyeti getiren golü 42'nci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Fas forması giyen Walid Cheddira, 65'inci dakikada Selim Amallah'ın yerine oyuna girdi ve 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Bu sonucun ardından Fas, yarı finale yükselen takım oldu.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

FAS BİR İLKE İMZA ATTI

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fas, Portekiz'i 1-0 yenerek bir ilke imza attı.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Fas, bu sonucun ardından Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Dünya Kupası tarihinde daha önce 1990 yılında Kamerun, 2002 yılında Senegal ve 2010'da Gana çeyrek finalde elenip yarı finale yükselemedi.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

CRISTIANO RONALDO YEDEK BAŞLADI

Katar'da gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas, Portekiz'i 1-0 ile geçti.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Portekiz'in H Grubu'nda oynadığı 3 maça da ilk 11 başlayan Cristiano Ronaldo, son 16 turunda İsviçre ve çeyrek final karşılaşmasında Fas mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Oyuna sonradan girdiği mücadelelerde de takımına gol katkısı veremeyen 37 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çıktığı 5 maçta sadece 1 gol katkısı verdi.

Cristiano Ronaldo Fas - Portekiz maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar

Yıldız futbolcu, ülkesinin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o kareler...

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