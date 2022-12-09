Haberler Dünya Kupası 2022 Dev maçtan 10 rakam

Dev maçtan 10 rakam

Arjantin, son Dünya Kupası’nı oynayan Messi’nin etrafında birleşti. Bugün rakip güçlü Hollanda.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Dev maçtan 10 rakam

6 - Hollanda ile Arjantin kupa tarihinde 6. defa birbirlerine rakip olacaklar.

2 - Birbirlerine rakip oldukları son iki Dünya Kupası maçı 0-0 bitti.

1 - 1930 Dünya Kupası'nda Uruguay'a elenen Arjantin ardından grup sonrası aşamalarında sadece Avrupa ekipleri tarafından saf dışı bırakıldı. 1'i de Hollanda.

3 - Hollanda son 3 Dünya Kupası'nda da çeyrek final aşamasını atlamayı bildi.

3 - Arjantin çeyrek final aşamasını geçtiği son 3 kupada finale uzandı.

11 - Louis van Gaal, kupa tarihinde 11 maça çıktı. Brezilyalı Scolari'nin rekoruna sadece 1 maç kaldı.

34 - Depay son 30 maçta 34 gole direkt etki etti. 24 gol, 10 asistle oynadı.

9 - Messi'nin kupa tarihinde 9 golü var. Batistuta 10 golle lider.

2 - Alvarez 2 Dünya Kupası maçında da gol attı.

7 - Hollanda, penaltılara kalan son 9 eşleşmenin 7'sini kaybetti. Arjantin 5 eşleşmeden 4'ünü kazandı.

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Dev maçtan 10 rakam
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