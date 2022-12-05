DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımızın formasını giyen İlhan Mansız, kupaya tarzı ve oyunuyla damga vurmuş daha sonra Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olmuştu...
2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımızın formasını giyen İlhan Mansız, kupaya tarzı ve oyunuyla damga vurmuş daha sonra Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olmuştu...
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar yıldızı en çok parlayan futbolculardan biri Güney Koreli Cho Gue-Sung oldu.
Oyuncunun turnuva öncesi sosyal medya hesaplarından Instagram'da 20 bin civarı iken çıktığı 3 maç sonrası 2 milyonu aştı.
Dünyanın heryerinden takipçisi olan başarılı forvet oyuncusu ilgi odağı halinde...
Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan Türkiye'nin forveti İlhan Mansız, fiziğiyle öne çıkmış ve ilgi odağı haline gelmişti.
Japonya ve Güney Kore'de ilginin çılgınlık derecesine varması Mansız'ın bu ülkelerde reklam filmlerinde oynamıştı.
Mansız, Beşiktaş'tan Japonya'nın Vissel Kobe takımına 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer yapmıştı.
PARLAYAN YILDIZ: CHO GUE-SUNG
İlhan Mansız'ın 2002'de başına gelenlerin benzerini 2022'de 24 yaşındaki forvet Cho Gue-Sung yaşıyor.
Futbolcunun yıldızı Güney Kore'nin 3-2 kaybettiği Gana maçında parladı.
Futbolcu, takımı 2-0 yenik durumdayken ardı ardına attığı 2 golle Kore'ye beraberliği getirdi. Ancak Kore maçtan 3-2 yenik ayrıldı.
Dikkatleri üzerine çeken Güney Kore'li futbolcu bir çok takımın da şimdiden transfer radarında...
Ligimizde mücadele eden Fenerbahçe'nin de Kim Min Jae transferi sonrası yaşanan başarılı süreç, bir Güney Kore'linin daha sarı lacivertlilere gelme olasılığını artırıyor...
Bu bakımdan iddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu...
24 yaşındaki sağ ayaklı futbolcunun asıl mevkisi forvet ancak sağ ve sol kanatlarda da oynayabiliyor.
Güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olan oyuncu Güney Kore ekiplerinden Jeonbuk Hyundai takımında forma giyiyor.