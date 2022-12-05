Haberler Dünya Kupası 2022 DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda fark yaratan ve öne çıkan isimler, geçmiş kupa organizasyonlarındaki gibi kendileri için yeni hikayeler başlatabilir... Fenerbahçe transfer iddiası ve ayrıntılar ile Katar 2022 Dünya Kupası'nda parlayan o yıldızın adı: Cho Gue-Sung. İşte sürece dair bilgiler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 10:36 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 10:38
DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımızın formasını giyen İlhan Mansız, kupaya tarzı ve oyunuyla damga vurmuş daha sonra Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olmuştu...

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar yıldızı en çok parlayan futbolculardan biri Güney Koreli Cho Gue-Sung oldu.

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Oyuncunun turnuva öncesi sosyal medya hesaplarından Instagram'da 20 bin civarı iken çıktığı 3 maç sonrası 2 milyonu aştı.

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Dünyanın heryerinden takipçisi olan başarılı forvet oyuncusu ilgi odağı halinde...

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan Türkiye'nin forveti İlhan Mansız, fiziğiyle öne çıkmış ve ilgi odağı haline gelmişti.

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Japonya ve Güney Kore'de ilginin çılgınlık derecesine varması Mansız'ın bu ülkelerde reklam filmlerinde oynamıştı.

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Mansız, Beşiktaş'tan Japonya'nın Vissel Kobe takımına 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer yapmıştı.

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

PARLAYAN YILDIZ: CHO GUE-SUNG

İlhan Mansız'ın 2002'de başına gelenlerin benzerini 2022'de 24 yaşındaki forvet Cho Gue-Sung yaşıyor.

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Futbolcunun yıldızı Güney Kore'nin 3-2 kaybettiği Gana maçında parladı.

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Futbolcu, takımı 2-0 yenik durumdayken ardı ardına attığı 2 golle Kore'ye beraberliği getirdi. Ancak Kore maçtan 3-2 yenik ayrıldı.

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Dikkatleri üzerine çeken Güney Kore'li futbolcu bir çok takımın da şimdiden transfer radarında...

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Ligimizde mücadele eden Fenerbahçe'nin de Kim Min Jae transferi sonrası yaşanan başarılı süreç, bir Güney Kore'linin daha sarı lacivertlilere gelme olasılığını artırıyor...

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Bu bakımdan iddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu...

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

24 yaşındaki sağ ayaklı futbolcunun asıl mevkisi forvet ancak sağ ve sol kanatlarda da oynayabiliyor.

DÜNYA KUPASI 2022 HABERLERİ: Cho Gue-Sung'dan transfer bombası ve Fenerbahçe! İlhan Mansız...

Güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olan oyuncu Güney Kore ekiplerinden Jeonbuk Hyundai takımında forma giyiyor.

DİĞER
Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek: O küfrü ben hak etmiyorum!
560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü şoke etti
F.Bahçe'nin 'King'i geri döndü! Premier Lig efekti...
Baran Aksaka sürprizi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Brezilya - Güney Kore maçı saat kaçta?
JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺
Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
5 aylık enflasyon farkıyla 2023 memur maaş zammı hesaplaması
Aralık ayı kira artış oranı hesaplama
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira yolcu mu? Menajeri açıkladı Torreira yolcu mu? Menajeri açıkladı 10:02
Abdülkerim'den Marcao sözleri! "Hiçbir şekilde..." Abdülkerim'den Marcao sözleri! "Hiçbir şekilde..." 10:01
G.Saray'dan Giroud bombası! G.Saray'dan Giroud bombası! 09:41
Baran Aksaka sürprizi! Transfer... Baran Aksaka sürprizi! Transfer... 09:36
Gündem Saiss! İzleniyor... Gündem Saiss! İzleniyor... 09:32
F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! İşte o rakam F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! İşte o rakam 09:18
Daha Eski
Beşiktaş mı G.Saray mı? Bomba iddia Beşiktaş mı G.Saray mı? Bomba iddia 08:38
Taraftar isyan etti! 11'de olmaması... Taraftar isyan etti! 11'de olmaması... 07:42
Futbolculara 100 milyon TL Futbolculara 100 milyon TL 06:29
Güneş'ten onay çıktı! İşte Kartal'ın yeni golcüsü Güneş'ten onay çıktı! İşte Kartal'ın yeni golcüsü 00:57
F.Bahçe 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif... F.Bahçe 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif... 00:57
Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma" Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma" 00:57