Haberler Dünya Kupası 2022 Michy Batshuayi'den Roberto Martinez sözleri!

Michy Batshuayi'den Roberto Martinez sözleri!

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez, görevini bıraktı. Hırvatistan maçı sonrası konuşan Michy Batshuayi, birçok oyuncunun bu kararın ardından ağladığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 12:13
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Michy Batshuayi'den Roberto Martinez sözleri!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na, Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından veda eden Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez istifa etti.

Oyuncularına istifa kararını soyunma odasına bildiren Martinez, 2016'dan bu yana Belçika Milli Takımı'nda görev yapıyordu. Mücadele sonrası duygularını dile getiren Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi, İspanyol teknik adamın vedasının kendilerini şaşırttığını söyleyerek şöyle konuştu:

Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorum. Elendik ve turnuvanın dışında kaldık. Ben bir golcüyüm ve işimi yaparak, gol atarak takımıma yardım etmek isterdim. Böyle elenmek üzücü. Sadece bir kere kazanabildik. Belçika daha iyi oynayabilirdi. Elenmeyi hak etmediğimizi söyleyemem ama daha iyi oynamalıydık. Martinez'in ayrılığı sürpriz oldu. Kararını bize ağlayarak söyledi. Birçok oyuncumuz da ağladı. Bu bazı oyuncular için son Dünya Kupası'ydı, hazırlık maçı değil. Turnuva 4 yılda bir düzenleniyor, çok büyük hayal kırıklığı olması normal.

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