Haberler Dünya Kupası 2022 Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı: Lanet, felaket!

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı: Lanet, felaket!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya, E Grubu'nda Kosta Rika, İspanya ve Japonya ile yarıştı. Almanya, Kosta Rika'yı yenmesine karşın bir üst tura çıkamadı ve turnuvadan elendi. Elenme sonrası Alman basını, milli takımlarını yerden yere vurdu. İşte o manşetler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 13:32
Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya'nın gruptan çıkamaması, ülke medyasında geniş yer aldı.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Alman medyası, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi manşetlerine taşıdı.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Bild gazetesi "Utanç verici çıkış" başlığını kullanırken, 1 Aralık 2022'de, bir zamanlar büyük ve gururlu bir futbol ulusunun sonuna tanıklık edildiği belirtildi.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Dört kez Dünya Şampiyonu, üç kez Avrupa Şampiyonu olan Almanya'nın acı gerçekle yüzleştiğine işaret edilerek, 2018'in ardından 2022'de de gruptan çıkılamadığına dikkat çekildi.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Büyük bir futbol ulusunun kötü sonu" başlığıyla verdiği haberde, "2014'teki Dünya Kupası şampiyonluğundan bu yana işler kötüye gitti.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Dünyanın zirvesine dönüş milli takım için sadece bir illüzyon.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Katar'daki Dünya Kupası fiyaskosunun ardından birçok soru ortaya çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Tagesschau internet sitesi de "Dünya şampiyonluğundan sorunlu çocuğa" başlığını kullandı.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Sitenin haberinde, 2014 yılında dünya şampiyonu olan Almanya'nın, üst üste ikinci kez gruplarda elendiği ifade edilerek, sekiz yılda dünya şampiyonundan sorunlu çocuğa düşüşün nedenleri ve rakamları okuyuculara aktarıldı.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

B.Z gazetesi de "Lanet felaket" başlığını manşetine taşıdı.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Gazete haberinde tüm bu yaşananların sorumluları olarak federasyon, teknik direktör ve milli takım oyuncularını gösterdi.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Süddeutsche Zeitung ise haberinde, "Büyük karmaşaya uyan sonuç" başlığını kullandı.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Haberde Almanya Milli Takımı'nın hataları irdelendi ve bu kötü sonucun teknik direktör Hansi Flick'in geleceğinin sorgulanmasına yol açabileceği ifade edildi.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

Eski milli futbolcu Holger Badstuber ise Almanya'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk turda elenmesine çok sert eleştirilerle yöneltti.

Almanya Dünya Kupası'ndan elendi manşetler alev aldı! "Utanç..."

"Stuber eurosport" adlı internet sitesi için yazdığı köşe yazısında Badstuber, "Bu bir fiyasko. Zayıf, utanç verici, değersiz, hayal kırıklığı." ifadelerine yer verdi.

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