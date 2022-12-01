Haberler Dünya Kupası 2022 Kanada Fas maçı CANLI İZLE

Kanada Fas maçı CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu müsabakasında Kanada ile Fas kozlarını paylaşıyor. Al-Thumama Stadyumu'nda oynanan müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 17:56 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 18:10
Kanada Fas maçı CANLI İZLE

Katar'da Düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kanada ve Fas karşı karşıya geliyor.

Kanada, ilk maçında Belçika'ya 1-0 mağlup olmuş, 2. maçında Hırvatistan'a 4-1 mağlup olmuştu.

Fas ise ilk maçta Hırvatistan ile 0-0 berabere kalmış, Belçika'yı 2-0 mağlup etmişti.

KANADA FAS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

İLK 11'LER
Kanada: Borjan; Johnston, Adekugbe, Miller, Vitoria, Hoilett; Buchanan, Kaye, Larin, Davies; Osorio.

Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Sabiri; Boufal, En-Neysri, Ziyech

MAÇIN GOLLERİ;

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