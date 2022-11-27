Avustralya sürprizi

D Grubu'ndailk maçında Fransa'ya farklı mağlup olan Avustralya, Tunus karşısında 1-0'lık zafere uzandı. Mitchell Duke'nin 23. dakikada attığı golle kazanan Okyanusya temsilcisi gruptaki puan hesaplarını karıştırdı. Danimarka beraberliğiyle turnuvaya başlayan Tunus ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Avustralya son maçında 30 Kasım Çarşamba günü Danimarka'yla karşılaşacak. Tunus ise aynı gün Fransa'nın rakibi olacak. Kritik puan hesaplarının yapıldığı D Grubu'nun karşılaşmaları saat 18.00'de başlayacak.