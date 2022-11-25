Haberler Dünya Kupası 2022 GALLER İRAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Galler - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GALLER İRAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Galler - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu müsabakasında Galler ile İran kozlarını paylaşacak. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 10:10
GALLER İRAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Galler - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Galler ile İran karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - İran maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALLER - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galler - İran maçı 25 Kasım Cuma günü saat 13:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

GALLER - İRAN MUHTEMEL 11'LER

Galler: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Bale; Moore.

İran: H. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi; Jahanbakhsh, Noorollahi, Karimi, Gholizadeh; Taremi.

MARIO ESCOBAR YÖNETECEK!

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi Guatemala Futbol Federasyonundan hakem Mario Escobar yönetecek.

Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı. Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.

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