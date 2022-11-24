Haberler Dünya Kupası 2022 BRAZİLYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Brezilya - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

BRAZİLYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Brezilya - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Brezilya ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brezilya - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:30
BRAZİLYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Brezilya - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brezilya - Sırbistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BREZİLYA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brezilya - Sırbistan maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İRANLI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Lusail Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", yıldız futbolcusu Neymar'ın liderliğinde 20 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı.

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