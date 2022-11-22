Haberler Dünya Kupası 2022 Fransa 4-1 Avustralya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa 4-1 Avustralya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu maçında son şampiyon Fransa geriye düştüğü karşılaşmada Avustralya'yı 4-1 mağlup etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 00:00
Fransa 4-1 Avustralya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Fransa'da golleri Rabiot, Giroud (2) ve Mbappe kaydetti.

Avustralya'nın tek golü ise Goodwin'den geldi.

Fransızlar mücadeleye 1-0 geride başlamasına karşın bulduğu gollerle 4-1 kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.

Fransa gelecek karşılaşmada Danimarka ile oynayacak.

Avustralya ise ikinci maçında Tunus ile karşılaşacak.

MAÇIN GOLLERİ;

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