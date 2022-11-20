Büyük gün geldi! 2022 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor

Futbolseverlerin büyük merakla beklediği 2022 Dünya Kupası'nda heyecan bugün başlıyor. Ev sahibi Katar ile Ekvador'un karşılaşacağı açılış maçında ilk düdük saat 19.00'da çalacak. Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Yardımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek. İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek. İlk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. 3-6 Aralık'taki maçların ardından 9-10 Aralık'ta ise çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. 13-14 Aralık'ta yapılacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar finalde mücadele etmeye hak kazanacak. 18 Aralık'ta oynanacak finalle ise kupanın sahibi belli olacak.

DİĞER MAÇ YARIN

Turnuvanın açılışını yapacak A Grubu'nda ev sahibi Katar ve Ekvador'un yanı sıra Hollanda ve Senegal de yer alıyor. İki ekip, grubun diğer maçında yarın kozlarını paylaşacak. İlk kez karşılaşacak Hollanda ile Senegal'in mücadelesi saat 19.00'da start alacak.

'FAVORİ DEĞİLİZ'

Hollanda'nın başarılı oyuncusu Virgil Van Dijk, Dünya Kupası'nın favorileri arasında ülkesine yer vermedi. Brezilya, İngiltere ve Fransa'yı favori gösteren tecrübeli oyuncu, "Takım olarak yetenekli ve iyi bir seviyedeyiz. Bir süper yıldızımız yok. Ancak herkes iyi işler yapabileceğimiz konusunda emin" diye konuştu.

TRT UYARI YAPTI

TRT, Dünya Kupası'nın, Türkiye sınırlarında daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

INFANTINO: İKİYÜZLÜ BATI!

FIFA Başkanı Infantino, Katar'a yönelik eleştirilerle ilgili sert konuştu. İnfantino, "Ben Avrupalıyım. 3 bin yıldır yaptıklarımız için, ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz. Bu ikiyüzlülüktür. Neden kimse 2016'dan beri yaapılan ilerlemeyi görmüyor" sözlerini sarf etti.

LUIS ENRIQUE: MESSI KAZANSIN

İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Dünya Kupası'nı kendi zafere ulaşamazsa Lionel Messi ile Arjantin'in kazanmasını istiyor. Eski öğrencisini destekleyen Enrique, "Messi'nin Dünya Kupası kazanmadan emekli olması haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

DÜNYA BASINI KATAR'DA

Katar'ın 90'dan fazla mevkide toplu etkinliklere hazır olduğunu açıklayan Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, 12 bin 300 medya profesyonelinin ülkeye gelmesini bekliyor. Yüzde 89'u Katar'dan, yüzde 11'i de dünyanın farklı bölgelerinden 20 bin gönüllü de turnuvaya hizmet etmeye hazır durumda.

KUPA İÇİN 8 STAT YAPILDI

Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı elde etmesinin üzerinden geçen 12 yılda birçok değişime imza atan Katar yepyeni stadyumlar inşa etti. Yerel ve modern kültürün bir araya getirildiği, yenilikçi tasarımlara sahip, güneş enerjisiyle çalışan ve soğutma teknolojisiyle donatılmış 8 stadyum hizmete açıldı.

1.2 MİLYON KİŞİ KALACAK

Organizasyonun en önemli ayaklarından biri de konaklama. Katar'da 1 milyon 200 bin kişinin konaklaması bekleniyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında alternatif konaklama imkanları oluşturuldu. Villalar, daireler, yüzen oteller, kabinler ve hazır kamp çadırları da eski konaklama merkezlerine eklendi.