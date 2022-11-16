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2022 Dünya Kupası'nın en değerli takımı İngiltere oldu!

Son dakika spor haberleri... Katar'da organize edilecek 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına az bir zaman kala, turnuvaya katılan takımların değerleri hesaplandı. Buna göre kupanın en değerlisi İngiltere olurken onu Brezilya ve Fransa izledi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:15 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:17
TUĞÇE ERGİNKOÇ
2022 Dünya Kupası'nın en değerli takımı İngiltere oldu!

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın en değerli takımı 1.5 milyar euro kadro değeri ile İngiltere oldu. Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi CIES'in yaptığı araştırma sonucu, turnuvanın en pahalı ekipleri belirlendi.

BREZİLYA İKİNCİ SIRADA

Zirvede 1.5 milyar euro ile İngiltere yer alırken, Brezilya 1.455 milyar euro ile ikinci sırada, Fransa ise 1.337 milyar euro ile üçüncü sırada bulunuyor.

EN PAHALI FUTBOLCU İNGİLTERE'DEN

Öte yandan Borussia Dortmund forması giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham 202 milyon euro transfer değeri ile en pahalı futbolcu oldu. Yıldız ismi 200 milyon euro ile Brezilyalı Vinicius Junior, 185 milyon euro ile Fransız Kylian Mbappe izledi.

EN DÜŞÜK DEĞER KOSTA RİKA'DA

Turnuvanın piyasa değeri en düşük takımı ise toplam 23 milyon euro ile Kosta Rika oldu. 2022 Dünya Kupası'na katılan 831 futbolcunun toplam değeri ise 15 milyar euro civarında...

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