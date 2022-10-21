Haberler Dünya Kupası 2022 Beşiktaşlı Wout Weghorst'a milli takım müjdesi!

Beşiktaşlı Wout Weghorst'a milli takım müjdesi!

Son dakika haberleri... Beşiktaş forması giyen Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'a milli takımdan müjdeli haber geldi. Yıldız golcünün ülkesinin Dünya Kupası'ndaki geniş aday kadrosuna eklendiği belirtildi. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 15:03
Beşiktaşlı Wout Weghorst'a milli takım müjdesi!

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi geniş aday kadrosunu açıkladı.

Beşiktaşlı Wout Weghorst ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen de kadroda kendisine yer buldu.

Louis van Gaal, "Bu büyük bir liste ve dürüst olmak gerekirse benim tarzım değil. Ancak, önümüzdeki ay final seçimi yapacağım ve seçtiğim bu oyuncuların ön listede olması gerektiği herkes tarafından biliniyor. Kimse geleceği göremediği için sakatlıklar vs. gibi olası aksiliklere hazırlıklı olmak gerektiğini düşündük." dedi.

Listede 39 kişiye yer veren Louis van Gaal, son seçimini 11 Kasım Cuma günü basın toplantısıyla duyuracağını da açıkladı.

İŞTE HOLLANDA'NIN GENİŞ ADAY KADROSU

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