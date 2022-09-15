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2022 Dünya Kupasının güvenliğini NATO sağlayacak

NATO, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupasının güvenliğini üstleneceğini açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:06
2022 Dünya Kupasının güvenliğini NATO sağlayacak
NATO, bu yıl sonunda 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a organizasyon için güvenlik desteği verecek.

NATO'dan yapılan açıklamada, desteğin Katar ile NATO arasındaki yakın iş birliği çerçevesinde verileceği bildirildi.

Destek kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (CBRN) maddelerin oluşturduğu tehditlere karşı eğitim sağlanacak. Eğitimi Slovakya ile NATO'nun Çekya'daki Ortak CBRN Savunma Mükemmeliyet Merkezi verecek.

Ayrıca Romanya tarafından VIP koruma eğitimi ile el yapımı bomba tehdidine karşı eğitimler verilecek.

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
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