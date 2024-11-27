KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman 172. son bölüm izle tek parça

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 172. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 172. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 172. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 172. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

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KURULUŞ OSMAN 172. BÖLÜM KONUSU

Sofia'nın, Osman Bey'e unutamayacağı bir acı yaşatmak için eşi Bala Hatun'u o'nun gözleri önünde şehit ettiği tanıtım 'Kuruluş Osman' seyircisinde heyecana neden oldu. Kayılara cehennemi yaşatmak için intikam yeminleri eden Sofia'nın şeytani planı nedir? Bala Hatun şehit mi oluyor? Sofia'nın maskesi düşecek mi? Sofia, Osman Bey'in elinden kurtulabilecek midir?

Sofia, gözünü karartmış planını devreye sokmuştur. Kayı'nın bütün kadınlarını tuzağa çeken Sofia, Uçlar'ı kana boyayacaktır. Gonca Hatun'un ve Holofira'nın akıbeti ne olacaktır? Lucas mağlubiyetlerine sebep olanın içteki bir hain olduğunu fark eder. Haini ortaya çıkarmak için nasıl bir tertip kuracaktır?

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👉KURULUŞ OSMAN 172. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)