KALPAZAN 6. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 6. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 6. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 6. bölüm izleme linki...

KALPAZAN 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 6. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Adem, Canan'ın keisn olarak ayrılmak istemesi ve Canan'ın Sinan'ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar. Artık hayatında Canan sayfasını kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır.

Bayram'ın emniyete götürülmesi ile Bayram'ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır. Ancak Ayşe'nin bu operasyonu yürütmesi Fuat'la karşı karşıya gelmesine neden olur.

KALPAZAN OYUNCULARI