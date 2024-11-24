  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri DEHA 11. BÖLÜM FRAGMANI | Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle - Show TV canlı

DEHA 11. BÖLÜM FRAGMANI | Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle - Show TV canlı

Show TV'nin sevilen dizisi Deha son bölümü ile çok konuşuldu. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Deha 11. bölüm fragmanı, Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle" sorguları yapıyor. Dizinin yeni bölümüne dair detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 13:51 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEHA 11. BÖLÜM FRAGMANI | Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle - Show TV canlı

Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler Show TV Deha 11. bölüm fragmanı izle, Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle full sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

DEHA 11. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

DEHA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

İskender, Ferman'ı yanına alarak Devran'ı köşeye sıkıştırmıştır. Ferman'a zarar vermeden İskender'i bozguna uğratmak için plan yapan Devran, zekasıyla onun bu seferki dolandırıcılık planını çözer.

Fakat bu defa İskender'le direkt hesaplaşmak yerine çok daha farklı bir yola sapar.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor.

Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli-Devran

Uğur Polat-İskender

Melis Sezen- İmre

Ahsen Eroğlu-Esme

Taner Ölmez-Cesur

Seda Akman-Aysel

Onur Saylak

Zuhal Gencer

Umutcan Ütebay

Emel Göksu

Cenk Kangöz

Taner Rumeli

Mourinho için olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...
O yıldız için Avrupa devleriyle transfer yarışı!
DİĞER
Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!
PKK'lı elebaşı Duran Kalkan'dan "İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz" itirafı: "Türkiye'nin yeni sistemde yeri yok"
G.Saray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak!
Maç sonrası dikkat çeken sözler! "Icardi'yi çok aradılar"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Göztepe maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Göztepe maçı yayın bilgileri! 12:42
Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı 12:42
İşte Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı! İşte Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı! 12:40
Alperen mağlubiyeti engelleyemedi! Alperen mağlubiyeti engelleyemedi! 11:47
Sivasspor - Kasımpaşa | CANLI Sivasspor - Kasımpaşa | CANLI 11:29
Mourinho için olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak... Mourinho için olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak... 11:22
Daha Eski
Venezia - Lecce maçı ne zaman? Venezia - Lecce maçı ne zaman? 11:22
Semih Kılıçsoy için rekor teklif! Semih Kılıçsoy için rekor teklif! 11:19
G.Saray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak! G.Saray'da bek sorununa İskoç yıldız çözüm olacak! 11:19
Empoli - Udinese maçı ne zaman? Empoli - Udinese maçı ne zaman? 11:17
Newcastle - West Ham maçı ne zaman? Newcastle - West Ham maçı ne zaman? 11:03
Iğdır FK - Amed SK maçı ne zaman? Iğdır FK - Amed SK maçı ne zaman? 10:50