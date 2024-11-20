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Haberler Dizi Haberleri Annem Ankara ilk bölüm izle | Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Annem Ankara ilk bölüm izle | Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara, Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan dizi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Annem Ankara ilk bölüm izleme linki ve "Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorularının yanıtı haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 16:50
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Annem Ankara ilk bölüm izle | Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatan Annem Ankara dizisi izleyiciden büyük ilgi gördü. Zengin oyuncu kadrosuyla göz kamaştıran dizinin başrolünde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur yer alıyor. Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı ve Annem Ankara ilk bölüm izleme linki haberimizde...

ANNEM ANKARA 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANNEM ANKARA KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatmaya hazırlanan 'Annem Ankara' etkileyici atmosferiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Dizinin ilk bölümünde öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen 'Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. 'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

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