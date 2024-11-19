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Haberler Dizi Haberleri Bir Gece Masalı 12. bölüm FULL İZLE | ATV Bir Gece Masalı dizisi SON BÖLÜM İZLE

Bir Gece Masalı 12. bölüm FULL İZLE | ATV Bir Gece Masalı dizisi SON BÖLÜM İZLE

Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı yeni dizi Bir Gece Masalı izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü ile ilgili Bir Gece Masalı 12. bölüm izle, Bir Gece Masalı dizisi son bölüm full izle aramaları yapanlar için detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 17:30
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Bir Gece Masalı 12. bölüm FULL İZLE | ATV Bir Gece Masalı dizisi SON BÖLÜM İZLE

Aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan "Bir Gece Masalı" dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme aldı. Bir Gece Masalı 12. bölüm izle aramaları hız kazanırken diziye dair detayları sizler için derledik.

BİR GECE MASALI 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR GECE MASALI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Canfeza'nın konağa gelmesi konağın dengelerini değiştirir. Ferman ve Sevde evi terk eder. Selim, kalbini durdurup ona şok yaşatan Mahir'e delicesine bilenmiştir.

Çılgınca bir öfkeyle Mahir'in arabasına bir bomba yerleştirir. Canfeza ise Süreyya'nın desteği ile konakta bir yer edinmeye karar verir. Bir yandan konağa adapte olmaya çalışırken bir yandan da canı gibi sevdiği Mahir'i yeniden kazanmak için mücadele eder.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.

Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar.

Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

  • Burak Deniz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun
  • Gürkan Uygun
  • Mesut Akusta
  • Rüçhan Çalışkur
  • Kenan Bal
  • Yıldız Kültür
  • Özlem Türkad
  • Eren Vurdem
  • İrem Altuğ
  • Kerem Aslanoğlu
  • Emel Çölgeçen
  • Ecem Çalhan
  • Nazan Diper

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