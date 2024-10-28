  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Güzel Aşklar Diyarı 6. bölüm izle full | Güzel Aşklar Diyarı son bölüm tek parça Kanal D

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Güzel Aşklar Diyarı ilk bölümü ile ekrana geldi. Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. "Güzel Aşklar Diyarı 6. bölüm izle full, Güzel Aşklar Diyarı son bölüm tek parça Kanal D" sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Güzel Aşklar Diyarı 6. bölüm izle full | Güzel Aşklar Diyarı son bölüm tek parça Kanal D

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Güzel Aşklar Diyarı konusu ile ilgi çekti. Dizide Kapadokya'nın eşsiz doğasında yaşanan imkansız bir aşk hikayesinin ekrana geliyor. İzleyiciler "Güzel Aşklar Diyarı 6. bölüm izle full, Güzel Aşklar Diyarı son bölüm tek parça Kanal D" sorguları yaparken dizinin 6. bölüm detaylarını sizler için derledik.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Hakim torunuyla karısını birlikte yakalayınca kalp krizi geçirir. Hastanede ölüm kalım savaşı verirken Hanzade onun ölmesini bekliyordur. Hakim'in ölmesi durumunda Cihangir'le ilişkisi ortaya çıkmayacak ve büyük bir mirasın ortaklarından biri olacaktır.

Deniz ve Arhan evlenmiş olsa da Lal'in Arhan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Sırf Arhan'a yakın olabilmek için Cihangir ile evlenmeyi kabul etmiştir. Deniz onun hastalıklı ruh halinden korkmakta fakat Arhan'ı ikna edememektedir. Lal, Arhan'ı onun elinden alabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Roza kaybettiği eşi Cemal'in acısıyla sarsılırken mucize dediği bir olay olur. Cemal'e çok benzeyen bir adam çıkar karşısına, Salih! Roza'ya göre Allah Cemal'i ona tekrar göndermiştir.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?

İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya'ya gider. Deniz, Arhan'ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan'ın annesi Gönül'den Arhan'ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir. Duydukları karşısında İzmir'e dönmeye karar veren Deniz'i Arhan havaalanında durdurur. Onun hayatını geçirmek istediği tek kişi Deniz'dir. Arhan ve Deniz evlenmeye karar verirler. Ancak düğün gecesi Arhan'ın abisi Cemal'in vurulmasıyla bir kabusa döner. Şimdi bulmaları gereken bir katil vardır ve zorluklarla sınanacak aşkları…

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCULARI

Halil Ergün

Özgü Kaya

Burak Berkay Akgül

Meltem Cumbul

Melis Birkan

Ege Kökenli

Özgür Emre Yıldırım

Ekin Aksoy

Berkan Şal

Ali Başar

İbrahim Dizlek

Miray Akay

Yankı Ayhan

Yunus Narin

Ersel Şibil

Mustafa Arda Işık

Işıltı Su Alyanak

Lidya Atlik

Buruk'tan derbi öncesi flaş uyarı!
Kenan ve Kerem manşetleri süsledi!
DİĞER
Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı sezonu kapattı! Bir anda acılar içinde kaldı...
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 250 aile savcılığa 100 aile CİMER'e başvurdu! Bomba SGK iddiası: "Bağlantıları olabilir"
Ahmet Çakar F.Bahçe - Bodrumspor karşılaşmasını değerlendirdi
İşte dev derbinin 11'leri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin VAR hakemi açıklandı! Derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:13
Buruk'tan derbi öncesi flaş uyarı! Buruk'tan derbi öncesi flaş uyarı! 11:20
Kenan ve Kerem manşetleri süsledi! Kenan ve Kerem manşetleri süsledi! 10:59
BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLE | AltınTop Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or hangi kanalda? BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLE | AltınTop Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or hangi kanalda? 10:55
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a! 10:20
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı! Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı! 10:09
Daha Eski
Galatasaray - Beşiktaş maçı detayları! Galatasaray - Beşiktaş maçı detayları! 09:55
Ahmet Çakar F.Bahçe - Bodrumspor karşılaşmasını değerlendirdi Ahmet Çakar F.Bahçe - Bodrumspor karşılaşmasını değerlendirdi 09:32
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi 08:52
Bugün hangi maçlar var?⚽ 28 Ekim Pazartesi Bugün hangi maçlar var?⚽ 28 Ekim Pazartesi 07:50
Meksika'da Sainz rüzgarı! Meksika'da Sainz rüzgarı! 01:31
Meksika'da Sainz rüzgarı! Meksika'da Sainz rüzgarı! 01:28