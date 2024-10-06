📺TEŞKİLAT 114. BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 114. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 113. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 114. yeni ve 6 Ekim Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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TEŞKİLAT 114. BÖLÜM ÖZETİ

Bomba yüklü aracı uzaklaştırmaya çalışan Altay, hayatını tehlikeye atar. Düşmanın amacı bir taraftan tuzak kurup bir taraftan da Makinist'i kaçırmaktır. Makinist'in kaçırılmasını önlemek için herkesi devreye sokan Neslihan, ortaya çıkan krizi çözmeye çalışır. Altay, Makinist'in ve dolayısıyla kardeşinden bir izin peşindeyken Neslihan ile aralarındaki çatışma devam eder. Neslihan ülkenin geleceği olan çantayı geri almaya çalışırken Altay da aradığını bulma yolunda düşmanla burun buruna gelecektir.

Hamdi'nin karanlık dünyadan uzaklaşma kararı Korkut'un operasyonunu etkiler. Fakat Hamdi'ye düzenlenen saldırı Korkut için yeni şanslar doğuracaktır.

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