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DEHA DİZİSİ İLK BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Deha konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler Show TV Deha konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Deha dizisi ilk bölüm izle sorguları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 15:12 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 15:30
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DEHA DİZİSİ İLK BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Deha konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Show TV'nin yeni dizisi Deha her hafta pazar akşamları yayınlanıyor. Deha Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Peki, Deha konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Deha ilk bölüm izleme linki ve detaylar...

DEHA 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor.

Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli-Devran

Uğur Polat-İskender

Melis Sezen- İmre

Ahsen Eroğlu-Esme

Taner Ölmez-Cesur

Seda Akman-Aysel

Onur Saylak

Zuhal Gencer

Umutcan Ütebay

Emel Göksu

Cenk Kangöz

Taner Rumeli

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