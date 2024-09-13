YALI ÇAPKINI 74. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 74. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 74. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 74. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşanan zor günler Seyran ve Ferit'i hayatın farklı yerlerine savurur. Sinan sayesinde daha mutlu olduğunu hisseden Seyran, herkesi şaşırtacak bir adım atarak ona evlilik teklif eder. Suna, kardeşine bu kararın büyüklüğünü anlatmaya çalışsa da Seyran kararından emindir. Ferit ise hayatına Diyar'ın girmesiyle geçmişinden biraz olsun uzaklaşmıştır. Ancak Seyran'ın hayatındaki gelişmelerin haberini almak onun için kolay olmaz. Orhan'ın hayatında yaşanan gelişme ise herkes için sürpriz olur. Beklenmedik bir tesadüf Seyran ve Sinan arasında gerginlik yaratır. Ferit görmeye katlanamayacağı bir manzaraya tanık olurken, kendini bir anda Seyran ile karşı karşıya bulur.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 74. BÖLÜM İZLE 🎬

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