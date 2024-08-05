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Yalan 9. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 9. yeni bölüm tek parça HD

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan 9. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan, Hakan İnan yönetmenliğinde çekiliyor. Kanal D Yalan dizisi 9. bölüm tek parça araştırmaları hız kazanırken kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Yalan 9. bölüm full izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 23:28 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 12:30
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Yalan 9. bölüm İZLE FULL | Kanal D Yalan dizisi 9. yeni bölüm tek parça HD

Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 9. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 9. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 9. BÖLÜM ÖZETİ

Kadir'in Aksoy Şirketine ortak olmasıyla, Aksoylar cephesinde tüm dengeler altüst olur. Tüm planın Melike tarafından yapıldığını düşünen Berrin bir yandan onu sıkıştırırken, bir yandan da yeni bir müttefik olarak gördüğü Zehra'yı ve Hazal'ı yanına çekmeye karar verir. Kadir'e kızan Zehra da beklenmedik bir hamleyle ona dersini vermek ister. Duru ve Kerim arasındaki çekimi hisseden Melike, hem Hazal, hem de Duru'yu korumak için bu işin peşine düşer

Ama Kerim onun gerçekleri öğrenmesini engeller. Artık ailesine güveni kalmayan Duru kendi araştırmasını kendi yapmaya başlar. Kerim'in söylediği yalanları anlayan Duru, kimsenin tahmin etmeyeceği bir oyunla ondan intikam almaya karar verir. Hazal ve Melike'nin onu yakalamasıyla bu oyun bir felakete dönüşür.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Aslıhan Güner
  • Feyyaz Duman
  • Eylül Tumbar
  • Yeşim Ceren Bozoğlu
  • Özge Borak
  • Emir Benderlioğlu
  • Serra Pirinç
  • Atakan Hoşgören
  • Renan Bilek
  • Kubilay Tunçer
  • Zeynep Eronat

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