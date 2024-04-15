Haberler Dizi Haberleri BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 65. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 65. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 65. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 22:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 65. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 65. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 65. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölüm fragmanı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindedir. Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Cezayir, bu durumu görerek, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar.

Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar. Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır. Elif ise bir şeyler çevirdiğini düşündüğü Arzu'nun peşindedir.

Yaptığı hatayla Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir.

Gergin toplantının sonucunu belirleyecek olan Behçet'in sürpriz kararı herkesi şaşırtacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

DİĞER
Hadise'nin iddialı pozlarına 190 bin beğeni!
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Orta Doğu var: Gazze, İran ve İsrail...
Alanya'da kırmızı kart çıktı!
G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ben Bu Cihana Sığmazam 64. BÖLÜM İZLE
Mehmed: Fetihler Sultanı 8. BÖLÜM FRAGMANI
Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında 2024?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (15 Nisan)
FED Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Şengül dönemi sona erdi! Ümit Şengül dönemi sona erdi! 21:29
G.Saray'a flaş eleştiri! G.Saray'a flaş eleştiri! 21:01
F.Bahçe seride öne geçti! F.Bahçe seride öne geçti! 20:45
G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 20:42
Beşiktaş'tan tazminat açıklaması! Beşiktaş'tan tazminat açıklaması! 20:20
Erzurum'da kazanan yok! Erzurum'da kazanan yok! 19:12
Daha Eski
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirildi Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirildi 18:51
Okan Buruk: Kadro tercihi... Okan Buruk: Kadro tercihi... 18:12
G.Saray mağlup oldu ve ligi 6. bitirdi! G.Saray mağlup oldu ve ligi 6. bitirdi! 18:10
Alanyaspor - G.Saray | CANLI Alanyaspor - G.Saray | CANLI 18:07
Alanyaspor - Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu Alanyaspor - Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu 17:59
Arat Santos ile vedalaştı Arat Santos ile vedalaştı 17:59