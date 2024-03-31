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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 19. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 1 Nisan Pazartesi günü 19. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 19. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 21:16 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 21:36
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 19. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 19. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 1 Nisan Pazartesi günü yayımlanan 19. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 19. BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, en başından beri hayatta olduğuna inandığı Sultan Nureddin'i bulmuş ve onu kurtardıktan sonra Zengi Devletinin içine düştüğü kaosu fırsat bilip Şam'ı ele geçirmek için haçlı ordusuyla harekete geçen Viktorya'nın önüne korkusuzca çıkmıştır.

Büyük bir haçlı ordusunun ortasında kalan Selahaddin ve Sultan Nureddin onların karşısında korkusuzca direnirken Ömer Mella'nın gelişiyle bütün kozlar Selahaddinlere geçer. Ömer Mella ve Selahaddin'in önceden kurdukları plan onları bu ölüm çemberinden kurtarırken Viktorya adeta çılgına döner. Bir kez daha kaybetmiştir.

Nureddin'in yokluğunda ipleri eline geçiren ve sultanlığını ilan eden Mevdud, ona karşı gelen Melike Hatun başta olmak üzere Şirkuh ve İsfahani için hüküm verir. Melike saraydan sürülecek Şirkuh ve İsfahani de idam edilecektir. İdam gerçekleşeceği an Sultan Nureddin'in saraya dönüşü şok etkisi yaratır. Sultan Nureddin yokluğunda kargaşaya sebep olan ve devleti zor duruma sokan Mevdud ve Melike'den çok sert bir şekilde hesap sorar.

Yaşadıkları kaostan kurtulan Selahaddin, vakit kaybetmeden yönünü Gazze'ye çevirir. Selahaddin Gazze'yi almak için planlarını kurarken Avram da Şam'ı almak için büyük bir ordu tertip ederek harekete geçer. Bu durum sadece Selahaddin'i değil Viktorya ve Gregor'u da harekete geçirir. Avram'ın gücünü ahit sandığından aldığını bilen Selahaddin bu defa yok etmek için sandığın peşine düşer. Sandığın peşine düşen sadece Selahaddin değil Gregor da olacaktır.

Selahaddin ahit sandığını alarak devleti büyük bir tehlikeden kurtarabilecek midir? Gregor'la ahit sandığı için girişeceği ölümüne mücadelede Gregor'u alt edip; ondan intikamını almayı başarabilecek midir? Yıkıcı eylemleriyle birçok tehlikeye sebep olan Avram, gücüne güç katmak için nasıl bir yol izleyecektir? Selahaddin, Gazze'yi hedeflerken karşısına savaşacağı yeni düşman kim olacaktır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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