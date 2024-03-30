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YAN ODA 4. BÖLÜM İZLE | Star TV Yan Oda dizisi YENİ BÖLÜM İZLE - Yan Oda son bölüm

Star TV'nin yeni soluklu dizisi Yan Oda 4. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciden tam puan alan dizinin oyuncu kadrosu da göz kamaştırdı. Çağrı Vila Lostuval yönetmenliğinde çekilen Yan Oda oyuncuları arasında Şevval Sam ve Caner Cindoruk yer alıyor. Yan Oda 4. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 01:06 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 01:33
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YAN ODA 4. BÖLÜM İZLE | Star TV Yan Oda dizisi YENİ BÖLÜM İZLE - Yan Oda son bölüm

Yan Oda dizisi Star TV ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Her hafta Cumartesi akşamları yayınlanan dizide Şevval Sam, Caner Cindoruk, Melek Baykal, Nazan Kesal gibi usta oyuncular yer alıyor. Yan Oda 4. bölüm izleme linki haberimizde...

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YAN ODA 4. BÖLÜM KONUSU

Nurcihan'ın Taylan'ı ayartmaya çalışmakla suçladığı Şelale büyük bir hüzün ve şok yaşarken, torununun böyle suçlanmasına çok öfkelenen Cevale duruma müdahale eder. Taylan, durumun öyle olmadığını anlatmaya çalışırken, Fikret'in Şelale'ye destek vermesi Nurcihan'ı hayal kırıklığına uğratır. Meseleden rahatsız olan Sevgi, Şelale'yi Taylan'dan uzak durması konusunda uyarır. Taylan özür dilese de Şelale ona öfkelidir.

Fikret'in ise Sevgi'ye dair duyduğu şüpheler henüz sonlanmamıştır. Sevgi'nin huzurunu bozmak isteyen Nurcihan, devreye Sümer'i sokar. Şelale ve Taylan, ev halkının gözünde kendilerini temize çıkarabilmek için durumu kurtaracak bir adım atarlar. Aralarındaki çatışmalar sürse de birbirlerinin çekimine kapılan ikili, daha yakın olabilmek için bir plan düşünürler. Güven konusunda sorun yaşayan Fikret ise onu çok zorlayan bir gelişmeyle karşı karşıyadır.

YAN ODA yeni bölüm izlemek için tıklayın

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YAN ODA OYUNCULARI

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Melek Baykal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Nezaket Erden, Bülent Polat, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş,

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