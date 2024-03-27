Sakla Beni 22. BÖLÜM İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 28 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek 22. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 22. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın boşandıklarını söylemesi Filiz'i sarsarken onun bu haberi kendi başına duyurması Mete'yi öfkelendirir. Ailelerin gündemine bomba gibi düşen bu gelişmeyle tüm tepkilerin odağı haline gelen Mete ve Naz, onlara sağlanan maddi imkânlardan feragat etmeye mecbur kalırlar.

Mete ve İncila, geleceğe dair onları heyecanlandıracak adımlar atmanın hazırlığındadır. Kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren Naz, gerçek hayatın düşündüğü kadar kolay olmadığı gerçeğiyle yüzleşirken ona yardımcı olmak isteyen Kadir, kendince bir yol bulur. Kadir ve Naz arasındaki yakınlık git gide daha da güçlenirken bu durum herkesin dikkatini çekmeye başlar.

Sakla Beni 22. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mete ile İncila arasında bir şeyler olduğunu öğrenen Kont Ziya ise durumla ilgilenmeye karar verir. Birbirlerine kavuşacakları günler için çabalayan Mete ve İncila, onlar için çok daha başka planlar yapıldığından habersizdir.