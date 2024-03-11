Ömer 48. Bölüm fragmanı izle | Ömer yeni bölüm fragmanı Star TV

Star TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Ömer'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ömer dizisinin gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 48. bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yönelmişti. İşte Ömer 48. bölüm fragmanı ve detayları..

ÖMER 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÖMER'DE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Gamze'yi sahnede şarkı söylerken gören Ömer mekanı terk ederken, Gamze'nin onu durdurma çabası başarılı olmaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır. Ömer'in öfkesini gören Reşat, sağduyuyla yaklaşarak oğlunu sakinleştirmeye çalışır.

Reşat ve Ömer, Tahir'in hapisten kurtulabilmesi için Hasan'ı itirafçı olmaya ikna etmeye çabalar. Kardeşi Melek'i yalnız bırakmak istemeyen Hasan, ona sahip çıkacaklarının sözünü alarak mahkemeye çıkmayı kabul eder. Melek'in Reşat'ların yanına gelmesi ev halkı için alışılması gereken yeni bir dönemi başlatırken, Ömer'e de büyük bir sorumluluk yükler.

Nisa'ları zor durumda bıraktığı için üzülen Gamze, annesinin sattığı evi geri alabilmek için harekete geçer. Gizli aşk notları alan Nisa, kimin gönderdiğini bulmak için kolları sıvar. Samet'in gelişi Reşat'ın canını çok yakan bir gerçeği ortaya çıkarırken, Gamze ile aralarındaki bağı yeniden güçlendirmek isteyen Ömer'i kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÖMER 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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