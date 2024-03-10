📺Yargı 86. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 10 Mart Pazar günü yeni ve 86. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 86. yeni bölümü...

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YARGI 86. BÖLÜM KONUSU

Ceylin'e Mercan'ın doğum gününde İclal'in yaptığı sürpriz ziyaret ve gözdağı onu şaşırtmıştır. Yekta ile girdikleri geçmiş yollar ikisinin de mesleki hayatına bir anda karabasan gibi çökmüştür. Ne yapıp edip kendini ve özellikle de İclal'in odağındaki ortağını geçmişi ve şimdisiyle aklamak zorundadır.

Başta sıradan bir adli vaka gibi gözüken olay, arkasında büyük gizemlerle, Ilgaz'ın gündemine bomba gibi düşecektir. Öte yandan emniyete gelen bir cinayet vakası da herkesi şoke edecek kuvvettedir. Emniyette Eren pasif görevlere çekilirken, tanıdık bir yüz gelecek ve kendisini bir anda tüm olayların göbeğinde bulacaktır.

Çınar'ın bir nebze olsun suçsuzluğunu kanıtlayabilmek için Merdan ile Osman kendilerince bir araştırmaya girişirler. Bu araştırma onları hiç beklemedikleri bir serüven ile baş başa bırakacaktır.

Bir yanda dosyasının peşinde canla başla çalışan Ilgaz, diğer tarafta kendi bildiği yollardan herkesin arkasını toplamaya çalışan Ceylin… Etraflarındaki herkesin hayatını müdahale edebilecekleri ölçüde güzelleştirmeye çalışırlarken, kaderin planından habersizdirler. Kimseden habersiz ardına düşülen bir keşif, herkesi kocaman bir karanlığa savurmak üzeredir.

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