Ben Bu Cihana Sığmazam yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir hayran kitlesi kazandı. Her hafta Salı akşamları ATV'de yayınlanan dizi bu hafta ekrana gelmeyince izleyiciler arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam neden yok, bitti mi? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Güncel bilgileri sizler için derledik.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Bu hafta Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının oynanması sebebiyle de yayın akışında bazı değişiklikler oldu. Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 27 Şubat Salı günü yayınlanmadı. Saat 20.00'de Maça Doğru programı başladı ve saat 20.45'te MKE Ankaragücü – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yayınlandı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünün 5 Mart Salı günü yayınlanacağı tahmin ediliyor.