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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 11. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 5 Şubat Pazartesi günü 11. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 11. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 22:50
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 11. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 11. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 5 Şubat Pazartesi günü yayımlanan 11. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beklenmedik bir mucize gerçekleşmiş ve Karategin'in kurtardığı Selahaddin sağ salim bulunmuştur. Yarım bıraktığı işi tamamlayıp Selahaddin'i öldürmek isteyen Gabriel ise Selahaddin'in yoldaşları ve ağabeyi Turanşah tarafından kıskıvrak yakalanmıştır. Artık Selahaddin ayaklanacak ve Askalan'ın fethi gerçekleşecektir. Gabriel ise layığını bulacak ve Selahaddin'e yaptıklarının hesabını verecektir. Ancak bir anda Dağın Efendisi ortaya çıkar ve Gabriel'i ortasına düştüğü ölüm çemberinden kurtarır. Selahaddin ise her ne kadar Askalan'ı fethetmek için yanıp tutuşsa da aklında tek bir şey vardır… Süreyya… Askalan'da düşmanlarının elinde esaret altındadır Süreyya. Üstelik onu Askalan kuşatmasının gerçekleşmemesi için koz olarak kullanıyorlardır. Bir yanda küfre son vermek isteyen Sultan Nureddin ordusunu kuşatmaya hazırlarken diğer yanda Selahaddin adeta zamanla yarışacak ve Süreyya'yı ölümün pençesinden kurtarmak için kendisini tehlikenin ortasına atacaktır. Selahaddin, düşmanlarının tuzaklarını aşıp Süreyya'yı kurtarabilecek midir? Sultan Nureddin ve Selahaddin kutlu fetih yolunda Gregor, Viktorya ve Dağın Efendisi'nin hangi ölümcül tuzaklarıyla karşılaşacaklardır? Haçlı cephesinin şeytani oyunlarına rağmen Hadis-i Şerif'e mazhar olmuş Askalan haçlı zulmünden kurtulacak mıdır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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