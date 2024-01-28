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🎬 Yargı 81. bölüm fragmanı izle | atv Yargı yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 81. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 81. bölüm fragmanı izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:40
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🎬 Yargı 81. bölüm fragmanı izle | atv Yargı yeni bölüm fragmanı

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 81. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 81. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin, Mercan'ın olay yerinden uzaklaştırılmasıyla derin bir nefes alsa da Yekta'nın vurulmasıyla adeta şoke olmuştur. Kızını sağ salim dışarı çıkaran Ilgaz için şimdi de karısını ve diğer rehineleri bir an önce kurtarma vaktidir.

Kadir ona olan borçların kapanması için Yekta'nın yokluğunda Osman ve Çınar'dan daha da zor bir istekte bulunur. İkili kendi başlarına, olmayan iş yapma becerileriyle baş başa kalacaktır; fakat, girdikleri bu yolda verdikleri kararlar herkesin dünyasını alt üst etmeye yetecektir.

Tuğçe ile Efe, meraklı gözlerden uzak dolu dizgin bir yakınlaşma içerisindeyken Parla'yı, Çınar ile ilgili öğreneceği ve şimdiye kadar hiç bilmediği bir geçmiş hikaye beklemektedir.

Eski günlerdeki gibi kendi savcı ve avukat saflarına dönen Ilgaz ve Ceylin'in kucağına yeni bir adli vaka düşecektir. Bilinçsiz ve kimliksiz bir halde bulunan kadınla başlayan olaylar, yatağından çıkmakta olan bir nehrin ilk sızıntısıdır ve kontrol altına alınmazsa önüne kattığını sürükleyip götürecek gibidir.

YARGI 80. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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