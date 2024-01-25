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ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE | Aldatmak 55. yeni bölüm izle full atv

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluştu. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 25 Ocak Perşembe günü 55. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Aldatmak 55. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 55. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 23:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 23:30
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ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE | Aldatmak 55. yeni bölüm izle full atv

ALDATMAK 55. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 55. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 55. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 55. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 55. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 55. BÖLÜM KONUSU

Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. İpek'le yaşadığı sarsıcı yüzleşme, acı bir haber almasıyla yarım kalır. Tolga ve Selin kendilerine bir yuva kurmaya çalışırken Oltan'dan bekledikleri karşılığı göremezler. İkilinin yeni kavuştuğu mutluluk uzun sürmeyecektir. Bu sırada İpek, Oltan'la yakınlaşma çabalarında büyük bir adım atar.

Ümit ve Yeşim işlerinde bir adım daha ileri giderler. Ancak ikili beklenmedik bir trajediyle karşı karşıya kalacaktır. Oylum ve Kahraman yeni hayatlarına hazırlanırken Güzide kızının her daim yanında durur. Ancak mutlulukları beklenmedik bir anda kesintiye uğrayacaktır…

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 55. BÖLÜM İZLE

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