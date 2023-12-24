📺TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 Teşkilat 89. bölüm full izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 24 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 89. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 89. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 89. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer'in beklenmedik hamlesiyle Anton tuzağa düşer. Oğlunu kaybetmeyi göze alamayan Çetin de Cihangir'i kurtarmak için kendince müdahalede bulunur. Fakat Ömer'in dikkati sayesinde saklanamayacağının farkına varır. Başından beri her şeyi incelikle planlayan Ömer'in amacı hem Cihangir'i kurtarmak hem de düşmana büyük bir darbe indirmektir.

Ne olursa olsun bu yolda düşmana boyun eğmez. Neslihan ve ekip hem vatan hem de canları konusunda Ömer'e itimat ederler. Bu yüzden operasyonu başarıyla tamamlamak için bütün riskleri göze alırlar.

👉TEŞKİLAT 89. BÖLÜM İZLE

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