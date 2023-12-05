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Ben Bu Cihana Sığmazam 48. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 48. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 48. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 5 Aralık Salı günü yayınlanacak 48. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 48. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:40
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Ben Bu Cihana Sığmazam 48. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 5 Aralık Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 48. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 48. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir'in Malkaralı ve Süslü için verdiği süre dolmuştur. Malkaralı Süslü'yü saklandığı yerde bularak Cezayir'e karşı savaşmaları gerektiğini söyler. Süslü çok korkmuş vaziyettedir ve yurt dışına kaçmayı düşünmektedir. Malkaralı Cezayir'e saldırmak için Erman'dan yardım ister. Fakat Erman istediğini ona vermez. İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını GedikAli'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar. Ancak Cezayir'in Malkaralı'dan farklı olarak onun için canını verecek kadar sadık bir dostu vardır; Emir Gardaşov.

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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