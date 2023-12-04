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Ne Gemiler Yaktım 1. bölüm izle | Show TV Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm izle

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Ne Gemiler Yaktım, 1. bölümüyle 4 Aralık Pazartesi günü ekrana geldi. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın paylaştığı, tek ortak özelliği 'anne olmak' olan iki kadını anlatan Ne Gemiler Yaktım dizisinin 1. bölüm özeti ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 02:00
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Ne Gemiler Yaktım 1. bölüm izle | Show TV Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm izle

Ne Gemiler Yaktım 1. bölüm izlemek için tıklayın...

Show TV ekranlarında yayına giren, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Ne Gemiler Yaktım, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in muhteşem performansıyla dikkat çeken ekranların en sevilen dizisi olmaya aday Ne Gemiler Yaktım'ın 1. bölüm bilgilerini sizler için derledik.

NE GEMİLER YAKTIM 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kızı Zeynep'le birlikte günlerdir kocası Rutkay'dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin'in kızı Rengin'in hayatını kurtarır. Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan'ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, 'kadın kadının yurdudur' diyerek onu ve kızını evine alır.

Ne var ki Fidan'ın yüzünden kendi kızının tehlikeye düşmesini engelleyemez. Kızını kurtarmak için yapacağı hamle, yollarının Komiser Toprak'la kesişmesine neden olur. Şimdi Yasemin ve Fidan'ın dostluğu bir suç ortaklığına dönerken ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişmiştir.

Ne Gemiler Yaktım 1. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI

  • Deniz Baysal
  • Devrim Özkan
  • Berk Hakman
  • Erkan Kolçak Köstendil
  • Mert Denizmen
  • Onuryay Evrentan
  • Nazmi Kırık
  • Ata Çağlan Timur
  • Süreyya Kilimci
  • Çiğdem Selışık Onat
  • Macit Koper

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