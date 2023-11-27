📺Ömer 33. Bölüm FULL İZLE - Ömer son bölüm izle - Ömer dizisi STAR TV yeni bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 27 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen 33. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 33. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 33. BÖLÜM KONUSU

Gamze'nin lokantanın açılışına gelmesini bekleyen Ömer, onu bir kez daha Nevzat ile yan yana görünce çileden çıkar ve büyük bir tartışma yaşarlar. Kendini Ömer'e bir türlü duyuramayan ve Nevzat'ın iş baskılarından yorulan Gamze, kendisi için hiç de kolay olmayan bir adım atarak işi bırakmaya karar verir.

Çiçek ile gözlerden uzak bir şekilde nikah kıyan Reşat ise, kendine dahi itiraf etmekten kaçınsa da çocuklarının ona yüz çevirmesinden dolayı büyük üzüntü içindedir. Nisa Hakan'ın boşanmamak için başvurduğu kirli yolları öğrenince dehşete kapılırken boşanmak için mahkemeye giden Tahir ve Şükran'ı da büyük bir sürpriz beklemektedir.

Gamze'nin verdiği fevri karardan dolayı şaşkına dönen Ömer, kendisi Şule'den birlikte çalışma teklifi aldığında Gamze Ömer'e desteğini esirgemez. Fakat Nevzat son hamlesiyle Gamze'nin aklını karıştırma konusunda başarılı olur.

ÖMER 33. YENİ BÖLÜM İZLE

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