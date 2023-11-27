Haberler Dizi Haberleri KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 3. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 3. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 27 Kasım Pazartesi günü 3. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 3. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 3. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 02:00 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 02:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 3. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin DöğeR'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 3. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 27 Kasım Pazartesi günü yayımlanan 3. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 3. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer. Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 3. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

Öte yandan, Gabriel'in Selahaddin'in hamlelerinden haberdar olması saray içerisinde bir hain bulunduğuna işaret etmektedir. Selahaddin'in bütün bu krizlerin ortasında hem esirleri elinde tutması hem de içerideki haini ortaya çıkarması gerekecektir. Bu hedeflerine ulaşmak için harekete geçer ve riskli bir plan ortaya koyar.

Fakat asıl ihanet hiç beklemediği yerden gelecektir ve bunun sonucunda Sultan Nureddin suikasta uğrayacaktır. Melike'nin de öğrendiği süt annelik konusu giderek yayılırken büyük sır açığa çıkacak mıdır? Selahaddin planını başarıyla tamamlayıp hedeflerine ulaşabilecek midir? Ona ihanet eden kişi kim olacaktır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 3. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

DİĞER
Kanser tedavisi gören Tanyeli ‘ameliyatım riskli’ demişti! Tanyeli yarın ameliyat olacak!
CANLI TAKİP | Gazze’deki insani arada dördüncü gün! Esir takası için yeni liste duyuruldu: Ateşkes uzatıldı!
Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Safir son bölüm izle
📺Ömer 33. Bölüm FULL İZLE - Ömer son bölüm izle - Ömer dizisi STAR TV yeni bölüm izle
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Kasım)
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
La Liga'da liderlik el değiştirdi! La Liga'da liderlik el değiştirdi! 01:39
Bologna evinde 3 puanı aldı! Bologna evinde 3 puanı aldı! 01:36
Gol düellosunu Fulham kazandı! Gol düellosunu Fulham kazandı! 01:34
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı... Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı... 23:21
Çağdaş Atan: Rize maçı final gibi olacak Çağdaş Atan: Rize maçı final gibi olacak 23:18
Servet Çetin: G.Saray ile F.Bahçe'de yapıyor Servet Çetin: G.Saray ile F.Bahçe'de yapıyor 23:13
Daha Eski
Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın! Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın! 23:02
Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik 22:40
Lecce kaçtı Verona kovaladı! Lecce kaçtı Verona kovaladı! 22:32
Başkent derbisinde kazanan çıkmadı! Başkent derbisinde kazanan çıkmadı! 22:04
Süper Lig'de 13. hafta sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de 13. hafta sona erdi! İşte puan durumu 22:01
Başakşehir evinde farklı kazandı! Başakşehir evinde farklı kazandı! 22:00