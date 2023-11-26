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TEŞKİLAT 86. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - TRT1 Teşkilat 85 bölümde neler olacak?

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 86. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 86. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 13:24 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 13:40
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TEŞKİLAT 86. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - TRT1 Teşkilat 85 bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 86. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 86. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 86. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Teşkilat 86. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gökhan, yaptıklarının yanına kar kalacağından emindir. Fakat ekip Ömer'in planıyla hep bir adım ondan öndedir. Neslihan şirket ile alakalı konularda sürekli babasının ismi ile karşı karşıya gelir. Öğrendiği yeni gerçekse Çetin'in şirketin açık hedefi olmasıdır. Artık Gökhan'ın gölgesinde olmayan Scarlett, Neslihan ve yakınlarını ortadan kaldırmak için hamle yapmaktan geri durmayacaktır.

Ömer, Gökhan'ı yurtdışında bir krize sebep olmadan Türkiye'ye getirip cezasını vermeyi amaçlar. Onun talimatlarını harfiyen yerine getiren ekip oluşacak pürüzlere karşı hep hazırlıklıdır. Hem Gökhan hem de şirket her zaman karşılarında Ömer'i ve ekibini bulacaktırlar.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 86. bölüm fragmanı izle

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