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Ben Bu Cihana Sığmazam 46. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 46. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 46. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Kasım Salı günü yayınlanacak 46. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 46. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 02:20 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 02:31
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Ben Bu Cihana Sığmazam 46. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 21 Kasım Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin heyecanla beklenen 46. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 46. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister. Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır. ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.

Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar. Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır. İyice sıkışan Dayılar ambargoyu kaldırması için Erman'a giderler. Erman bu isteğe tek bir şartla evet der; Dayılar onun uyuşturucusunu satmayı kabul edeceklerdir.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 46. bölüm izlemek için tıklayın

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