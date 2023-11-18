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GÖNÜL DAĞI 115 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Gönül Dağı 115 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 115. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Gönül Dağı, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Gönül Dağı 115. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 16:20
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GÖNÜL DAĞI 115 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Gönül Dağı 115 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 115. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 115. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 115. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 115. bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner, Selma ile ilgili ilişkilerini etkileyecek bir karar verir. Taner cesaretini toplayabilecek midir? Taner ve Ramazan, Veysel için bir icat yapmaya karar verirler. Amcaoğulları ne yapacaktır? Asuman, Ramazan'ın kitabını yarışmaya yollar. Yarışmaya gitmek için yola koyulan ekibin başına aksilikler gelir. Yarışma nasıl sonuçlanacaktır? Rıfat ayağı için tedaviye başlayacaktır. Rıfat tekrar eskisi gibi olacak mıdır?

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 115. bölüm fragmanı izle

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