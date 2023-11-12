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📺Yargı 71 BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 71. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 71. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 71. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:10
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📺Yargı 71 BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 12 Kasım Pazar günü yeni ve 71. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 71. yeni bölümü...

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YARGI 71. BÖLÜM KONUSU

Ceylin'in Mercan için yapabileceklerinin herhangi bir sınırı olmayışı herkesi ürkütmektedir. Bir daha Filiz'i hayatlarına sokmamaya kararlı Ceylin'in bu uğurda yaptığı plan onu bir açmaza sürükleyecektir.

Nil'i her defasında bir şekilde karşı tarafta bulan Yekta; bu sorunu artık kökünden çözmenin peşine düşecektir. Gün sonunda zaten Kadir ile de başı belada olan Yekta'yı ve dolayısıyla Osman, Can, Çınar üçlüsü, üstelik de kendi cephelerinden büyük bir şokla sarsılacaklardır.

Önce Çınar'ın sonra dedesinin radarına düşen Defne'yi hiç öngöremeyeceği bir yolculuk beklemektedir. Diğer yandan yeni hayatına adapte olmaya çalışan Mercan'ı yıllardır hasretle bekleyen ve bir an önce bağrına basmak için yanıp tutuşan meraklı bir akraba grubu beklemektedir.

Ilgaz, Ceylin'in gözü dönünce neler yapabileceğini çok iyi bilmektedir. Ceylin'in tek başına; fevri yürüdüğü yol, Ilgaz'ı kızdırmaya yetecektir. Kızları için yan yana, sımsıkı durmak zorunda oldukları mutlu günler; daha da mutlu günlerin habercisi mi olacaktır yoksa her an bir karabasana mı dönüşmek üzere midir?

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