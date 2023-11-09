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ALDATMAK 44 BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluşacak. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 9 Kasım Perşembe günü 44. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Aldatmak 44. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 44. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:25 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:30
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ALDATMAK 44 BÖLÜM FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 44. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 44. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 44. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 44. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 44. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 44. BÖLÜM KONUSU

Güzide kendisine karşı gelişen ittifakın planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek hayatının en zor anlarını yaşar. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

Behram'ın tetikçisinin görüntülerine ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma beklemektedir. Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sınanmak üzere olduğundan haberi yoktur.

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının farkındadır. Tarık işlediği cinayeti beklenmedik bir isme anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kalır. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu istediği sonuca tahmininden de hızlı götürecektir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 44. BÖLÜM İZLE

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