YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI (RESİMLİ) | Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları ve karakterler

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI (RESİMLİ) | atv, yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. O3 Medya & Ortaks Yapım imzalı Yıldızlar Bana Uzak'ın senaryosunu Ercan Uğur kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları ve karakterler...

YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak… Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Furkan Andıç (Kadir) 👆

Burcu Kıratlı(Aslı) 👆

Murat Daltaban (Orhan) 👆

Rami Narin (Han) 👆

Elifcan Ongurlar (Doğan) 👆

Evrim Doğan (Melike) 👆

İnanç Konukçu (Murat) 👆

Goncagül Sunar (Sırma) 👆

Yaprak Medine (Kumru) 👆

Baran Can Eraslan (Samet) 👆

Ela Yörüklü (Zuhal) 👆

Önder Selen (Halil) 👆

Deniz Atam (Mutlu) 👆

Mustafa Enis Bilir (Deniz) 👆

Gürkan Uygun (Yahya) 👆