AİLE 17. BÖLÜM İZLE | Aile SHOW TV son bölüm

AİLE 17. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, 17. bölümüyle ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 17. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 17. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 17. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 17. bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 17. BÖLÜM KONUSU

Soykan çiftliğini yakan Aslan'ın "Burası benim son kalem Devin!" sözleri dikkat çekerken, İlyas Koruzade marinayı ele geçirmek için harekete geçiyor. Aslan ve İlyas'ın karşı karşıya geldiği anlar heyecanı artırırken, tanıtımın bir başka çarpıcı gelişmesi Devin'in Nedret Soykan'ın elini öpmesi oluyor. Diğer tarafta Aslan ve Devin arasındaki aşk savaşı hızla devam ediyor. Aslan Devin'i kıskandırmak için başka bir kadınla konuşurken, ikilinin bölümde neler yaşayacağına dair ilk sinyaller veriliyor.

Çiftlik evde çıkan yangının ardından Hülya hayattaki en büyük kalesi olan evini kaybetmenin acısını yaşarken; Aslan, Leyla'yı hapisten kurtarmak için elinden geleni yapar. Bunun için de Melek'in yaşaması gerekmektedir. Nedret'ten marina ortaklığı için olumsuz yanıt alan Aslan, Soykanlara kesilen yüklü para cezasının ilk taksidini ödeyebilmek için yeniden karanlık işlere girmek zorunda kalır. Ancak Devin; Aslan'ın bu geri dönülmez yola girmesine engel olmak ister.

Çiftlik evde çıkan yangının ardından Hülya hayattaki en büyük kalesi olan evini kaybetmenin acısını yaşarken; Aslan, Leyla'yı hapisten kurtarmak için elinden geleni yapar. Bunun için de Melek'in yaşaması gerekmektedir. Aslan'ın kirli işlere döndüğü öğrenen İlyas ve Cihan, bu durumu bir fırsat olarak görürler. İlyas marinada Aslan'la ilk kez karşı karşıya gelirken; Cihan ise Soykanları bitirecek yeni bir hamle için harekete geçer.

Diğer taraftan Cihan'ın Serap'la ilgili öğreneceği bir gerçek ikiliyi karşı karşıya getirecektir. Soykanlar, ailenin eski evine yerleşme kararı alırken; o evin pay sahiplerinden olan Nedret, Hülya ile yeniden karşı karşıya gelir. Aslan ve Devin aldıkları güzel bir haberden sonra her şeyin başladığı yere dönerler. O gecenin sonu Aslan ve Devin ilişkisi için adeta bir meydan okumaya dönecektir. Cezanın ilk taksidinin ödenmesi için gereken süre gittikçe daralmaktadır. Aslan ailesini bu sıkıntıdan kurtarabilmek için ölümü bile göze alır. Ancak Devin, Soykanları hiç beklemedikleri bir sürprizle karşı karşıya getirecektir.

AİLE OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Selin Şekerci

Mert Denizmen

Ecem Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer

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