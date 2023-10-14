Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 109. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 109. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 14 Ekim Cumartesi yayınlanacak yeni bölüm hakkında seyirciler, 109. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 109. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 12:28 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 12:50
📺Gönül Dağı 109. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 14 Ekim Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 109. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 109. BÖLÜM ÖZETİ

Taner duygularının farkına varır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir. İsteme sırasında neler yaşanacaktır? Asuman müziği bırakmaya karar verir. Ramazan'ın gönlü buna razı olmaz. Ramazan'ın Asuman'a sürprizi nedir? Ailesi Veysel'e destek olurken Yusuf okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle bir karar verir. Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacaktır? Erkan ve Yeşim tamirhanede kilitli kalmıştır. Erkan, Yeşim'le ilgili ne öğrenecektir? Mihriban'ın riskli doğumu başlamıştır. Mihriban'ı hastaneye kim yetiştirecektir?

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