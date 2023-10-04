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ÇÖP ADAM 30. BÖLÜM FRAGMANI | Çöp Adam yeni bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Çöp Adam'ın merakla beklenen 30. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Üç Kız Kardeş 30. bölümü fragman izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:46 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 12:10
ÇÖP ADAM 30. BÖLÜM FRAGMANI | Çöp Adam yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Çöp Adam, 30. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Çöp Adam yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Çöp Adam fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÇÖP ADAM 30. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Devrim sağ salim kurtarılırken, Peri ve evdeki herkes ona kavuşmanın mutluluğu içindedir. İpek'in yazdığı mektup ise Peri'yi çok rahatsız eder ve okları Tamer'e çevirir. Sarp, hızla yeni planını uygulamaya koyarken; hem Elit hem de Çağla üstlerine düşeni yaparlar. Seko, Tamer'e Peri'yi biriyle gördüğünden bahseder. Sarp, Peri'yi tekrar ağına düşürmeyi başarır. Endişesi gittikçe artan Peri ise evde yepyeni kararlar alırken, kimsenin beklemediği bir hamlede bulunur.

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