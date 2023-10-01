YARGI 66. BÖLÜM FRAGMANI | Yargı yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 66. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceylin, doğumdan sonra kızı Mercan'ın üzerine titrerken Ilgaz gözünden sakınır bir haldedir. Bu sırada istenmeyen bir durum gelişir. Mercan ortalıklarda yoktur. Öldü mü, kayıp mı belirsizliğini koruyan bu olay ikisinin dünyasında büyük bir yara açar. Bu sırada Nil, Ilgaz ısrarını koruyor. Onun bu ısrarı Ilgaz'ı itse de, Ceylin'in kıskanmasında büyük bir rol oynuyor.