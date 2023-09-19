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Ben Bu Cihana Sığmazam 37. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 37. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 19 Eylül Salı günü yayınlanacak 37. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 37. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 11:10
Ben Bu Cihana Sığmazam 37. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 19 Eylül Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 37. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 37. BÖLÜM KONUSU

Silah yüklü gemisi kaçırılan ve saldırıya uğrayan Cezayir, Dayılar Masası'nın başına geçmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a dönme kararı alır. Ancak bu kararı Leyla ve Suna tarafından sorgulanır. Her ikisi de namlunun ucunda yaşadıkları o eski hayatlarına dönmek istememektedirler. Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır. Bir yandan da Müttefikler'in kimlerden meydana geldiğini ve gemisinin nerede olduğunu öğrenmek istemektedir. Elindeki tek ipucunu, yani ona saldıran helikopteri araştırmaya başlar. Fakat bilmediği şey, Müttefikler'in onun silahlarını terör örgütüne göndermek üzere olduğudur

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Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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